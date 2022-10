Noiva marca casamento em Fernando de Noronha e voo é cancelado devido à pista: 'desesperada'

O sonho de se casar em Fernando de Noronha (PE) está se tornando um pesadelo para o casal Rosania Vargas, de 33 anos, e Felipe Demarco, de 34. Isso porque, desde o dia 12 de outubro, quando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu o pouso na ilha de aviões com motores a reação, os chamados turbojatos, o casamento deles ficou incerto.

Essa determinação ocorreu por conta da pista de Noronha, bastante deteriorada, e que deveria passar por obras. O casamento está marcado para o dia 29 de outubro. As informações são do G1.

Além dos noivos, a maioria dos mais de 40 convidados para a cerimônia têm passagens da Gol Linhas Aéreas, uma das companhias aéreas que opera em Fernando de Noronha, e cujas aeronaves são turbojatos.

“Eu estou desesperada. Estou desde o dia 12 falando com a Gol. Na segunda-feira (17), uma pessoa entrou em contato comigo e disse que ia tentar nos acomodar na Azul – que é a outra companhia aérea que opera lá e que está permitida de pousar na ilha", relatou a noiva ao G1.

"Na quinta-feira (20), ligaram de novo dizendo que achavam que iam conseguir, mas, na sexta-feira (21) disseram que não tinham o que fazer, que tentaram de tudo e não conseguiram”, contou Rosania ao site.

A noiva disse ainda que passou parte da sexta-feira ao telefone falando com os convidados e fornecedores do casamento.

Legenda: Rosania e Felipe: sonho de casar em Noronha virou drama Foto: Arquivo Pessoal

Sonho de casar em Noronha

O sonho de casar em Noronha, segundo a noiva, nasceu da vontade de querer uma experiência diferente. “Começamos a procurar lugares e nos apaixonamos por Fernando de Noronha. No início, iríamos só nós dois. Mas à medida que a gente ia contando, a família e os amigos foram comprando a ideia e diziam que iria também. E agora nada”, diz.

]

Ela, que é analista administrativo, revela que até pensou em desistir de casar em Noronha e tentar celebrar sua união em outro lugar, mas teria que desistir dos fornecedores da ilha e ter um prejuízo de mais de R$ 80 mil.

O site g1 procurou a Gol Linhas Aéreas, que enviou nota dizendo que está tentando realocar todos os passageiros desde a decisão da Anac e, os que não forem possíveis, poderão remarcar suas passagens.

"Por decisão da ANAC, desde 12/10/22, aeronaves a jato estão proibidas de operar no aeroporto de Fernando de Noronha (FEN), por tempo indeterminado, em razão da necessidade de manutenção da infraestrutura aeroportuária.

A decisão impactou as operações da GOL, que operava dois voos diários entre Recife (REC) e a ilha e que no momento tem seus voos suspensos.

A GOL priorizou a comunicação com todos os clientes envolvidos desde o anúncio da ANAC no dia 06/10. A companhia informa que na quarta-feira (19/10) fez uma operação extra em parceria com a VOEPASS para atender parte dos clientes com bilhetes para o trecho Noronha – Recife que ainda permaneciam na ilha. Além disso, a GOL está oferecendo todas as facilidades para os passageiros, conforme as necessidades de cada caso e dentro das possibilidades de reacomodação em companhia congênere.

A GOL reforça aos clientes e moradores da ilha, com passagens emitidas com destino ou partida de Fernando de Noronha desde (12/10) e que compraram bilhetes diretamente com a GOL, que podem remarcar suas viagens, pedir crédito ou reembolso diretamente neste link ou ligar para a Central de Atendimento no 0300-115 2121."

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil