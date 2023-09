Mulher mata amante para marido não descobrir traição e rouba R$ 35 mil da vítima

Uma mulher matou o amante na cidade de Nova Andradina, no Interior do Mato Grosso do Sul, para evitar que o marido descobrisse a traição. Segundo o g1, Bruna Daniela de Oliveira, 31 anos, confessou ter assassinado Valdomiro Pereira, 54 anos, e roubado R$ 35 mil da conta dele após o crime.

A Polícia detalhou que Bruna foi presa, assim como o sobrinho dela, Alex José Alves, de 22 anos. Ele receberia R$ 10 mil para ajudar na execução.

O crime ocorreu na noite da última terça-feira (12), na varanda da casa de Valdomiro. Ele foi morto a tiros, mas o corpo só foi encontrado horas depois. A perícia detalhou que ele tinha três perfurações na região do tórax.

Investigação do caso

A transferência da quantia de dinheiro foi descoberta após investigações da Polícia Civil. Além disso, os agentes detalharam que as câmeras de segurança instaladas na casa de Valdomiro tinham sido arrancadas.

Bruna teria ido visitar o amante para tomar tereré, mas atirou na vítima com a ajuda do sobrinho. Em depoimento à polícia, detalhou que só efetuou o disparo depois de Valdomiro ameaçar revelar o relacionamento dos dois ao marido dela.

A mulher e o sobrinho, Alex, foram presos por homicídio e furto qualificados. Os dois aguardam a decisão da Justiça para saber se devem responder ao crime em liberdade ou na prisão.