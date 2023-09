João de Deus é condenado a mais 118 anos de prisão por crimes sexuais

João Teixeira de Faria, mais conhecido como "João de Deus", foi condenado a mais 118 anos de prisão. O juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia, foi quem determinou a sentença. Somados os três processos em que o médium era réu, as penas chegam a exatos 489 anos e quatro meses de reclusão. Informações são do g1.

Além da condenação à prisão, "João de Deus" terá de pagar R$ 100 mil em indenizações por danos morais às vítimas. O advogado Anderson Van Gualberto, que o representa, disse, em nota enviada ao g1, que ainda aguarda ser intimado em relação às novas sentenças, mas que recorrerá da decisão judicial.

"João de Deus", atualmente, cumpre prisão domiciliar. Ele foi denunciado por crimes sexuais praticados contra 66 vítimas e condenado em relação a 56 delas.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a defesa do condenado já fez seis apelações contra as sentenças, que foram analisadas e parcialmente providas pelo órgão. Contudo, duas delas estão em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ainda não foram julgadas.

Assuntos relacionados

Prisão do médium

"João de Deus" foi preso em dezembro de 2018, após mulheres denunciarem que foram abusadas sexualmente por ele em atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola. Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar, mas voltou para o presídio em agosto de 2021 e retornou para o regime domiciliar no mês seguinte.