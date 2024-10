É obrigatório votar no segundo tuno? Entenda regra do TSE

O voto no Brasil é um dever obrigatório para todos os cidadãos. Isso significa que todos os brasileiros que votaram no primeiro turno das eleições municipais de 2024, neste domingo (6), deverão votar no segundo turno, no dia 27 de outubro, conforme o Código Eleitoral.

As eleições de 2024 levaram os brasileiros a escolherem seus representantes às prefeituras e Câmaras Municipais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o segundo turno deve acontecer em cerca de 103 cidades em todo o País. Esses municípios representam 38,8% do eleitorado nacional, cerca de 60,5 milhões de pessoas.

Veja também País Cerca de 31 pessoas são detidas por suspeita de boca de urna em Belford Roxo (RJ) País Avião da FAB decola pela segunda vez para repatriação de brasileiros no Líbano

No segundo turno, como há apenas dois candidatos para prefeito, obrigatoriamente aquele que tiver a maioria de votos será eleito.

Segundo o TSE, em casos onde o município não possui o mínimo de 200 mil eleitores para obter o segundo turno, o vencedor é definido após a receber a maioria absoluta dos votos válidos, isto é, 50% mais um voto.