Avião da FAB decola pela segunda vez para repatriação de brasileiros no Líbano

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou pela segunda vez neste domingo (6), às 14h12, em direção ao Líbano para repatriar brasileiros que estão no país. A aeronave de modelo KC-30 saiu da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

A missão para repatriar os brasileiros foi batizada de "Raízes do Cedro", em referência à bandeira do Líbano, que contém uma imagem da árvore no centro.

O avião, que decola para buscar o segundo grupo, fará uma escala em Lisboa, Portugal. A duração do voo até a capital portuguesa é estimada em 9 horas e 29 minutos.

O primeiro voo com o grupo de repatriados aterrissou na manhã deste domingo em São Paulo, com cerca de 2020 brasileiros.

Brasileiros no Líbano

A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio se concentra no Líbano, com aproximadamente 21 mil pessoas. Dessas, cerca de 3 mil preencheram o formulário de repatriação do Itamaraty, com o objetivo de retornar ao Brasil.

Na semana passada, após bombardeios de Israel no território libanês, dois adolescentes brasileiros morreram.