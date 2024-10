Marçal vota descalço e faltando cinco minutos para votação acabar em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), votou no fim desta tarde na capital paulista. Descalço e de bermuda, o ex-coach chegou a cinco minutos do fim da votação no Centro Educacional Brandão, em Moema, na Zona Sul.

Em entrevista ao g1, Marçal explicou que chegou próximo ao término da votação para mostrar como “os últimos serão os primeiros”.

Vim descalço para mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral. Um candidato ficar sem seu único meio nas últimas horas, uma decisão completamente desproporcional Pablo Marçal Candidato à Prefeitura de São Paulo

O ex-coach faz referência à decisão da Justiça de São Paulo que suspendeu, neste sábado (5), os perfis no Instagram do candidato por 48 horas. A medida, realizada pelo juiz Rodrigo Capez, ainda determina que, caso sejam feitas tentativas de violação, as contas irão permanecer desativadas por mais 13 dias.

Mais cedo, a Alameda dos Tupiniquins foi interditada pela Polícia Militar devido à aglomeração de apoiadores de Marçal. Segundo o g1, boa parte utilizava bonés com a letra M, símbolo de campanha do candidato.

Segundo pesquisa Datafolha deste sábado (5), Marçal está com 26% dos votos válidos, o que coloca ele empatado numericamente em segundo lugar com Ricardo Nunes e em empate técnico com Guilherme Boulos (PSol), que tem 29%.