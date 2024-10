Datena vota em São Paulo e diz: 'Faria outra campanha se precisasse'

José Luiz Datena (PSDB), candidato à Prefeitura de São Paulo, votou no Jardim Colombo, Zona Sul da capital paulista, por volta das 9h30 deste domingo (6). O apresentador estava acompanhado de assessores e acenou para apoiadores na porta do colégio eleitoral.

Datena fez um balanço da campanha e demonstrou ânimo sobre uma possível próxima candidatura. "Tô ótimo. Faria outra campanha se precisasse'", disse.

O candidato destacou que "toda eleição é um aprendizado" e comentou sobre o papel da cidadania para as eleições. "Sensação democrática. Acho que todo brasileiro que puder exercer o seu direito de voto para mudar a sua vida, deve fazê-lo com a maior tranquilidade", disse.

A campanha eleitoral de Datena foi marcada por polêmicas e troca de ofensas com o oponente Pablo Marçal (PRTB). O apresentador chegou a agredir o ex-coach com uma cadeirada durante um debate na TV Cultura no último mês. Sobre as agressões, o apresentador disse, à época, que não estava arrependido e havia respondido a provocações de Marçal.

Relembre agressão de Datena em debate

Datena foi expulso, no último dia 15 de setembro, do debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, da TV Cultura, após jogar uma cadeira contra o oponente, Pablo Marçal (PRTB). A agressão aconteceu após o ex-coach acusar Datena de ter praticado assédio sexual contra uma funcionária da Band.

A agressão aconteceu durante uma réplica de Marçal a uma pergunta de Datena. Mais cedo no debate, eles haviam trocado acusações, e Marçal chamou o adversário de "arregão".

"Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e disse que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso, você não é homem". Esse foi o momento em que Datena saiu de seu púlpito e o agrediu com uma cadeira.

No retorno da transmissão após a agressão, o apresentador Leão Serva anunciou que Datena quebrou uma série de regras, sendo expulso.

O candidato agredido foi levado ao hospital Sírio-Libanês, onde permaneceu em observação durante a madrugada do dia 16 de setembro. Em um vídeo publicado nas redes sociais do político, um profissional de saúde afirma que ele sofreu uma fratura na costela.

Eleições 2024

O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 acontece neste domingo (6) em todo o País. Mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a votar em representantes para as prefeituras e câmaras municipais para os próximos quatro anos.

A votação do pleito seguirá o horário de Brasília, até as 17h. Por conta do fuso horário, as seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abriram às 7h pelo horário local. Algumas seções também seguirão o horário do Acre, onde a votação começou às 6h.

A partir das 17h, as seções eleitorais serão encerradas para o início da contabilidade e apuração dos votos. Os resultados, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, serão transmitidos até o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através de boletins auditáveis.