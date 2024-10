Saiba quem são os dez vereadores eleitos mais votados do Brasil

O Partido Liberal (PL) elegeu em São Paulo o vereador mais votado do Brasil nas eleições de 2024, deste domingo (6). Lucas Pavanato conquistou 161.386 votos na capital paulista. A situação do partido se repete no Rio de Janeiro, onde Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reeleito pela sétima vez para o parlamento municipal com 130.480, sendo o segundo mais votado do país (Veja lista abaixo).

A terceira candidata mais votada do país é Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, morta em 2008 pelo pai e a madrasta.

Oito candidatos atingiram a marca de mais de 100 mil votos. Dentre os postulantes estão candidatos do Podemos, PP, Psol, União Brasil e PT.

Veja também País Cidade no interior de Minas Gerais tem empate em eleição municipal; entenda quem assume País Após apuração de 100% das urnas em SP, Datena classifica desempenho: 'Horrível, abaixo da crítica'

Além de Pavanato e Carlos, o PL também conseguiu eleger a Dra. Sandra Tadeu, em São Paulo, com 74.511 votos.

No pleito de 2020, o vereador mais votado foi Eduardo Suplicy (PT), com 167.427 votos.

Veja lista dos 10 vereadores mais votados