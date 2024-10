Após apuração de 100% das urnas em SP, Datena classifica desempenho: 'Horrível, abaixo da crítica'

José Luiz Datena (PSDB) ficou em 5º lugar nas eleições municipais de São Paulo, realizadas neste domingo (6). Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão se enfrentar no segundo turno na capital paulista. O apresentador avaliou seu desempenho e admitiu o fracasso no pleito de 2024. As informações são da Folha de S. Paulo.

"Foi péssimo [o meu desempenho]! Foi horrível! Foi muito abaixo da crítica. Mas acho que, se eu tivesse mais tempo para estudar o que é a política, você viu que eu fui melhorando", afirmou.

O desempenho do comunicador foi o pior desempenho do PSDB na capital paulista. Datena ficou atrás de Tabata (PSB) e de Pablo Marçal (PRTB).

Em tom de brincadeira, o político ainda agradeceu as flores que recebeu de uma fã quando foi votar. "O menino me deu uma coroa de flores, talvez tivesse prevendo que eu ia morrer", disse.

Datena lamentou o resultado, pois possuía esperança encerrar a carreira política com o resultado melhor. "Na campanha não se encaixou o apresentador de televisão. Não se encaixou aquele cara que fala quatro horas sem parar, que narra futebol, que faz programas de rádio, que faz todo tipo de programa. Não se encaixou no personagem do político. Não deu certo", continuou.