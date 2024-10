Cidade no interior de Minas Gerais tem empate em eleição municipal; entenda quem assume

A eleição municipal de Inhaúma, no interior de Minas Gerais, teve um empate técnico entre os dois candidatos que concorriam ao pleito de 2024, realizado neste domingo (6). Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade) tiveram 2.434 votos.

Segundo o Censo de 2022, o município possui 6.239 pessoas. Para casos de empate, o Artigo 110 da Lei 4.737 de 15 de julho de 1965 diz que será eleito o candidato mais velho. "Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso", diz a lei.

Zula possui 62 anos, já Carlinhos tem 42, por essa razão, o republicano deverá ser eleito o novo prefeito de Inhaúma.

Cariús, no interior do Ceará

Em 2016, houve um empate entre Nizo Costa (PSB) e Iran Ferreira (PSDB) registraram, ambos, com 5.811 votos, em Cariús, no interior do Ceará.

Por ter cinco anos a mais que Costa na época, Iran foi eleito prefeito da cidade.

Outros casos

Mesmo inusitado, há a possibilidade de empate ser registrado em eleições, principalmente aquelas municipais, que ocorrem em cidades com menor número de eleitores.

Em Caraúbas, no interior da Paraíba, no pleito de 2020, também houve empate registrado entre o prefeito Silvano Dudu (União) e Nerivan (MDB), cada um obtendo 1.761 votos. O filiado ao União conseguiu ser reeleito devido o critério de idade.

No mesmo pleito, uma situação semelhante ocorreu em Kaloré, no interior do Paraná. Edmilson Luis (PL) e Rita de Cássia (PSD) empataram com 1.186 votos. O candidato do PL saiu vitorioso na disputa.