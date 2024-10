Filho de Bolsonaro é eleito vereador em Santa Catarina

"Filho 04" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan foi eleito vereador de Balneário Camboriú (SC) com o maior número de votos do município, conhecido reduto bolsonarista.

Aos 26 anos, ele estreou nas eleições utilizando o mesmo nome do pai, Jair Bolsonaro. No total, conseguiu 3033 votos no pleito.

Apesar de ser natural do Rio de Janeiro, cidade que é reduto eleitoral da família, Jair Renan atuava em cargo comissionado para o senador Jorge Seif (PL) e, assim, se aproximou de Balneário Camboriú a partir de 2023.

A campanha de Jair Renan teve mais de R$ 135 mil vindos do Fundo Eleitoral vindos do diretório nacional do PL.

Além dos recursos financeiros, a candidatura do "filho 04" foi também apoiada pelo próprio Jair Bolsonaro, que fez agenda de campanha no município para apoiar Jair Renan e outros candidatos do PL.