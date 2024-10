Reeleito no primeiro turno, Eduardo Paes agradece a Lula em discurso

Eduardo Paes (PSD) agradeceu, em coletiva de imprensa, o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com 100% das urnas apuradas, o chefe do executivo do Rio de Janeiro obteve 60,74% dos votos nas eleições municipais de 2024. O político também comentou sobre a conciliação com o governador Cláudio Castro (PL).

"Aqui tem gente de direita, gente de esquerda, gente progressista, conservadora. Essa é uma mensagem para o Brasil. Queria agradecer muito ao presidente Lula, super companheiro, ajuda a gente há muito tempo. Nós cariocas reconhecemos o carinho pela nossa cidade", declarou.

Ao lado de Paes estavam nomes como Alessandro Molon (PSB) e Benedita da Silva (PT), deputados federais Jandira Feghali (PC do B) e Otoni de Paula (MDB). Pedro Paulo (PSD). O pessedista também fez comentou sobre a diferente coligação que conseguiu formar neste pleito. O prefeito reeleito contou com os seguintes partidos: Pode, PRD, DC, Agir, Solidariedade, Avante, PSB, PDT, PC do B, PT, PV, PSD.

"Essa eleição é sobre aquilo que a gente deseja pro Brasil. Chegou a hora de acabar com essa polarização, essa briga de um contra o outro como se fossemos inimigos, e não somos. Dá para se juntar independente da visão de mundo.

Bem-humorado, o prefeito do Rio, eleito pela quarta vez, concluiu o discurso comemorando falando "é tetra". "Todo dia eu dou uma beliscada aqui no meu braço falando: 'Caramba, eu sou o prefeito do Rio de Janeiro, dessa incrível cidade maravilhosa. Vamos em frente, o Rio vai virar baile. Eduardo Paes, mais uma vez, é tetra", comemorou.