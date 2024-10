Pai de Henry Borel é eleito vereador no Rio de Janeiro

Com 34.359 votos, Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, foi eleito vereador no Rio de Janeiro neste domingo (06). Engenheiro de formação e estreante em cargos públicos, o candidato foi o 8º mais votado na eleição para vereador na capital fluminense e o mais votado de seu partido, o Progressistas.

Leniel se tornou conhecido após a trágica morte do filho, Henry Borel, que foi assassinado aos 4 anos de idade em abril de 2021. As investigações apontam que o menino morreu após sofrer agressões do padrasto, o ex-vereador do Rio Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho. Outro ponto que teria sido definitivo para a morte de Henry foi a omissão da mãe do menino, Monique Medeiros.

Desde então, Leniel se tornou um ativista engajado no combate à violência infantil. Ele fundou a Asssociação Henry Borel, que luta pela defesa dos direitos das crianças, e atuou em favor da criação da Lei 14.344/22, que se tornou conhecida como Lei Henry Borel, que estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar e torna crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos.

Relembre o caso

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.