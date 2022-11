Mulher é morta por companheiro em quarto de hotel no interior de São Paulo

Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta em um quarto de hotel no município de Piracicaba, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (29). Ela estava hospedada no local com o marido, que confessou o crime ao seu advogado.

O corpo de Laise Vieira de Andrade foi achado com sinais de espancamento e asfixia, segundo a Polícia Civil. Após o crime, o marido, que tem 42 anos, foi flagrado por câmeras de segurança por volta de 12h30 saindo do hotel. As informações são do G1.

A Polícia foi acionada pelo advogado do homem, que foi procurado pelo autor do crime após a saída do hotel. A defesa ligou para a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba.

Foragido

Após sair do escritório de seu advogado, o homem fugiu. Até a publicação desta matéria, ele seguia foragido. A DDM fez o pedido de prisão dele e registrou o caso como feminicídio.

Conforme funcionários do hotel, o casal estava hospedado no local deste outubro em razão de uma reforma na residência deles.