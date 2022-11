MEC divulga calendário de inscrição para Prouni, Fies e Sisu de 2023

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (28), o calendário de inscrições para o próximo ano dos três principais programas de acesso ao ensino superior: Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As informações estão no G1.

Todos os programas consideram as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que, neste ano, foi aplicado nos últimos dias 13 e 20 deste mês de novembro.

O resultado do Enem, porém, só será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2023.

Veja o calendário

Sisu

O programa seleciona estudantes para universidades públicas com base nas notas obtidas no Enem.

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados: 7 de março

Prouni

O programa distribui bolsas de estudo parciais e integrais para estudantes em instituições de ensino privadas.

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultados: 14 de março (1ª chamada) e 28 de março (2ª chamada)

Fies

O programa financia o estudo de alunos de baixa renda em universidades privadas.

Inscrições: 14 a 17 de março

Resultados: 21 de março