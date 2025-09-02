Morre Mino Carta, jornalista e fundador da 'Carta Capital', aos 91 anos

O jornalista Mino Carta, fundador e diretor de redação da Carta Capital, morreu na manhã desta terça-feira (2), aos 91 anos. Ele estava há duas semanas internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de um problema de saúde não divulgado. As informações foram confirmadas pelo portal da revista.

Mino foi uma figura importante do jornalismo impresso brasileiro. Além da Carta, lançou diversas revistas que se consolidaram nas bancas de todo o País, como a Veja, em 1968, e a IstoÉ, em 1976. Ele também ajudou a fundar o extinto Jornal da Tarde, em 1966.

O jornalista fez parte da terceira geração da família a exercer a profissão. Nasceu em Gênova, na Itália, em 1933, e teve o primeiro contato com a imprensa aos 16 anos, em 1950, quanto editou artigos sobre a Copa do Brasil como favor ao pai.

“Como pagavam bem, eu topei, pensando em mandar fazer um terno azul-marinho em um bom alfaiate, que eu tanto desejava para participar dignamente dos bailes de sábado. A partir daí, percebi que a felicidade não era tão cara e podia ser alcançada escrevendo”, rememorou Carta, em 2008, ao portal da Associação Brasileira de Imprensa.

Mino não concluiu o curso superior, mas foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Faculdade Cásper Líbero. Em novembro de 2006, recebeu o prêmio de Jornalista Brasileiro de Maior Destaque no Ano da ACIE (Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil).

Mino Carta deixa a esposa, Maria Angélica Pressoto, com quem estava casado desde 1996, e dois filhos, Giannie e Manuela Carta.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari