Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Chico Rocha, comunicador e radialista esportivo, aos 75 anos

O profissional trabalhou na Rádio Verdes Mares

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:22)
Jogada
Legenda: Equipe esportiva da Ceará Rádio Clube na década de 1970. A partir da esquerda (em pé): Vilar Marques, Tom Barros, Chico Rocha, Júlio Sales, Messias Alencar e Roberto Moreira. Na mesma ordem (agachados): Paulo César Carioca, Lima Júnior, Alberto Pinheiro, Sovela e Sousa Filho.
Foto: Divulgação

O radialista e comunicador Chico Rocha faleceu aos 75 anos, vítima de um infarto, neste domingo (31). O profissional, que construiu grande trajetória como repórter e comentarista na área esportiva, deixa a esposa, três filhos e cinco netos.

O profissional acumulou passagens pelas Rádios Verdes Mares, além da AM O Povo, Assunção e Uirapuru. Na Verdinha, ele trabalhou como repórter ao lado de Vilar Marques. A dupla cobria Ceará e Fortaleza, respectivamente, nos anos de 1970. Além da atuação na área esportiva, Chico também mantinha programa sobre variedades.  

Natural de Canindé, ele era conhecido pelo carisma e pelo jingle "Arrocha, Chico" nas transmissões, o profissional marcou época nas transmissões esportivas. O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Paz.  A Federação Cearense de Futebol (FCF) prestou solidariedade aos parentes.

"Em sua memória, o presidente da Federação, Mauro Carmélio, decretou luto oficial de três dias, com a bandeira hasteada a meio-mastro. Expressamos nossa mais profunda solidariedade aos amigos e aos familiares", informou em trecho da nota. O sepultamento e enterro ocorreram no Cemitério Parque da Paz, na tarde desta segunda-feira (1º).

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará retoma atividades em semama livre de jogos

Equipe volta a jogar contra o Vasco após Data Fifa

Crisneive Silveira Há 49 minutos

Jogada

CBF divulga tabela dos quadrangulares de acesso da Série C; Veja jogos do Floresta

Verdão fará 6 jogos na luta pelo acesso

Vladimir Marques Há 57 minutos
jogador

Jogada

Marcelo Benevenuto está de volta ao Fortaleza após clube acionar cláusula

Jogador deve chegar nesta terça-feira

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Morre Chico Rocha, comunicador e radialista esportivo, aos 75 anos

O profissional trabalhou na Rádio Verdes Mares

Crisneive Silveira Há 2 horas
Foto de Ceará venceu um jogo dos últimos seis como mandante na Série A

Jogada

Ceará venceu um dos últimos seis jogos como mandante na Série A

Alvinegro é apenas o 11º melhor mandante do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo* 01 de Setembro de 2025
Foto do anúncio de Yeison Guzmán como reforço do Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia a contratação milionária do meia Yeison Guzmán; veja valor

O jogador de 27 anos assinou com o Leão do Pici até o fim da temporada 2027

Daniel Farias 01 de Setembro de 2025