Morre Chico Rocha, comunicador e radialista esportivo, aos 75 anos

O radialista e comunicador Chico Rocha faleceu aos 75 anos, vítima de um infarto, neste domingo (31). O profissional, que construiu grande trajetória como repórter e comentarista na área esportiva, deixa a esposa, três filhos e cinco netos.

O profissional acumulou passagens pelas Rádios Verdes Mares, além da AM O Povo, Assunção e Uirapuru. Na Verdinha, ele trabalhou como repórter ao lado de Vilar Marques. A dupla cobria Ceará e Fortaleza, respectivamente, nos anos de 1970. Além da atuação na área esportiva, Chico também mantinha programa sobre variedades.

Natural de Canindé, ele era conhecido pelo carisma e pelo jingle "Arrocha, Chico" nas transmissões, o profissional marcou época nas transmissões esportivas. O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Paz. A Federação Cearense de Futebol (FCF) prestou solidariedade aos parentes.

"Em sua memória, o presidente da Federação, Mauro Carmélio, decretou luto oficial de três dias, com a bandeira hasteada a meio-mastro. Expressamos nossa mais profunda solidariedade aos amigos e aos familiares", informou em trecho da nota. O sepultamento e enterro ocorreram no Cemitério Parque da Paz, na tarde desta segunda-feira (1º).