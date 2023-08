Morre Cristiane Daciolo, esposa do ex-presidenciável Cabo Daciolo, aos 52 anos

Cristiane Daciolo, esposa do ex-deputado federal e ex-presidenciável Cabo Daciolo, morreu aos 52 anos no Rio de Janeiro. O falecimento ocorreu nessa terça-feira (29) e foi informado pelo jornalista Geremias Couto, amigo da família.

"Daciolo faz parte do meu círculo de amizades. Agora há pouco recebi a notícia de que a mulher, Cristiane Daciolo, faleceu em decorrência da doença que lhe acometera há pouco mais de dois anos. Expresso-lhe e a toda a família os meus profundos sentimentos pela perda", escreveu Couto no Twitter.

Cristiane era jornalista. Ela teve leucemia em 2018 e, desde então, estava em tratamento da doença. Em 2019, ela passou por um transplante de medula óssea, doada pelo irmão.

A pastora Priscila Seixa, também amiga, se manifestou: "Batalhou contra o câncer mas hoje Deus a recolheu! Todas as vezes que nos encontramos foi para orar no monte e em casa, mas ela estava sempre ligada aos céus! Vamos orar para que o Senhor console o coração do Daciolo e de seus filhos".

Pelo Twitter, o jornalista Glenn Greenwald prestou suas condolências: "David [Miranda] e Cabo Daciolo formaram uma amizade improvável mas linda. Quando David foi hospitalizado e faleceu, Cabo deu grande conforto à nossa família. Ele falava muito de seu amor por Cristiane e suas lutas de saúde. Deixo meus sentimentos profundos e amor a Cabo e sua família".