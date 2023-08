Adolescente de 13 anos morre durante prova de ciclismo no Paraná

Um adolescente de 13 anos morreu durante uma corrida do Campeonato Paranaense de Mountain Bike XCO 2023. Henzo Cristiano Lacerda Nascimento teve um mal súbito no último domingo (27), em Manoel Ribas, na região central do Paraná, conforme informou a Federação Paranaense de Ciclismo. As informações são do g1.

O caso não está sendo investigado pela Polícia Civil por não haver indícios de crime. Conforme a Federação, Henzo participava da categoria infanto-juvenil do campeonato. O garoto era o segundo colocado no ranking do estado.

Cristiano Nascimento, pai do garoto, era um dos organizadores do evento. Henzo havia gravado um vídeo convidando crianças e adolescentes a participarem da Moutain Bike XCO.

A Secretaria de Esporte de Arapongas, cidade que teve competidores no evento, lamentou a morte do garoto. "Henzo sempre foi um menino de destaque, excelente no que fazia e apaixonado pelo mundo do Mountain Bike. Ele representou Manoel Ribas em várias competições, trazendo medalhas e troféus para a sua cidade. Fica aqui nossa homenagem a este jovem atleta que tinha um futuro brilhante pela frente", disse.