Apresentação em escola no Rio leva Eduardo Paes a abrir sindicância; entenda caso

A Secretaria da Educação do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a origem de uma apresentação de dança em uma escola localizada na Cidade de Deus. O vídeo viralizou no TikTok e provocou uma onda de críticas.

Na gravação, o grupo Cia Suave usa a música 'Cavalo Tarado', com referências sexuais, e se apresenta para crianças e adolescentes no pátio do colégio.

Ainda no vídeo, uma pessoa usando uma máscara de cavalo monta em um homem e começa a fingir que está galopando. O caso teria ocorrido no último dia 22 de agosto. Nessa segunda-feira (28), o prefeito da Cidade, Eduardo Paes, publicou um vídeo nas redes sociais indignado.

“Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação: com muita indignação e com repúdio. A criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver as habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestras feitas nas escolas municipais da cidade, principalmente por esses grupos independentes, para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha as crianças a esse tipo de conteúdo. Não é possível que alguém considere adequado ao ambiente escolar”, disse o prefeito.

Nesta terça-feira, a Secretaria da Educação anunciou a sindicância e alegou que o grupo artístico teria sugerido a apresentação como classificação livre para todas as idades.