Adestrador diz que cadela fugiu, mas corpo do animal é encontrado pela polícia enterrado em quintal

Mia, uma cadela de 11 meses, da raça golden retriever, foi hospedada no "hotelzinho" de Mário Sérgio, um adestrador de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A cadela estava sob os cuidados do adestrador há mais de um mês, mas o que aconteceu com ela foi um trágico mistério. O adestrador anunciou em suas redes sociais que Mia havia fugido da "Mansão Pet", local onde os animais eram adestrados. No entanto, após a Polícia Civil fazer buscas na casa do homem, o corpo de Mia foi encontrado enterrado no quintal da casa dele.

Com muros e portões altos, o hotel "Mansão Pet" parecia um local seguro para os animais, segundo os tutores. Ao serem informados sobre o sumiço, a família iniciou a busca pela vizinhança, procurando imagens de câmeras de segurança, mas não encontraram nenhum sinal de que a cachorrinha tinha fugido. Após a repercussão do sumiço, começou uma campanha para encontrar Mia.

O corpo de Mia foi desenterrado pelos voluntários do grupo "Nas Garras da Lei", que defende animais vítimas de maus-tratos.

De acordo com a tutora Francine Branchi, Mia foi inicialmente hospedada por três dias, no dia 9 de janeiro. No entanto, o adestrador Mário Sérgio Dornelas sugeriu um serviço de 30 dias para treinar a cachorra. Os tutores aceitaram e contrataram o serviço, mas, ao fim do prazo, Mário Sérgio ainda pediu para ficar mais 15 dias com Mia.

Maus tratos

De acordo com o adestrador, a cachorra de 11 meses ainda não estava 100% apta para fazer xixi e coco durante o passeio. Mia deveria voltar para a casa no dia 14 de fevereiro, mas no dia 13 o adestrador ligou para dizer que a cadela tinha fugido.

Segundo relatos, outros animais também foram encontrados com sinais de maus-tratos. A polícia investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias da morte de Mia.