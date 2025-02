Ônibus invade agência bancária após ser atingido por carro em Porto Alegre

O motorista de um ônibus perdeu o controle e colidiu com uma agência do Banco do Brasil no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira (24). As informações são do g1.

O acidente aconteceu em um cruzamento, após o ônibus ser atingido na lateral por um carro, próximo a roda dianteira. Com o impacto, o motorista, de 47 anos, perdeu o controle do veículo, que foi jogado contra a agência bancária.

Sem passageiros

O ônibus não transportava passageiros e voltava para a garagem quando aconteceu o acidente. O motorista não se feriu. Já o condutor do carro, de 65 anos, fraturou um dos pés e foi socorrido.

A ocorrência foi atendida e registrada pelo 9° Batalhão da Polícia Militar. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) isolou a área para a retirada dos veículos.