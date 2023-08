Justiça condena amigos acusados de matar Ariane Bárbara em Goiânia

Os réus acusados de matar a jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira foram condenados em Goiânia, nesta terça-feira (29), por homicídio e ocultação de cadáver. A jovem de 18 anos teve o corpo encontrado na capital de Goiás, em agosto de 2021, após avisar a mãe que iria lanchar com amigos. As informações são do g1.

Uma das condenadas matou a jovem visando descobrir se era psicopata. Raissa Nunes Borges e Jeferson Cavalcante Rodrigues foram absolvidos do crime de corrupção menor de idade. O júri durou cerca de 14h.

A defesa de Jeferson Cavalcante disse que irá recorrer da decisão, por acreditar que a pena dele é incompatível com a participação no crime. Já os advogados de Raissa Nunes também irão recorrer em relação ao tempo. A equipe alega que a condenada é ré confessa. A dupla seguirá presa e cumprirá pena no presídio Aldemir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.

Veja penas

Raissa Nunes foi condenada a 15 anos de reclusão e 10 dias de multa;

Jeferson Cavalcante foi condenado a 14 anos de reclusão e 10 dias de multa.

Enzo Jacomini, um dos participantes na ação criminosa, que usa o nome social Freya, foi condenada a 15 anos de prisão, em outro julgamento que ocorreu em março deste ano.

Entenda o caso

A morte de Ariane Bárbara Lureano de Oliveira chocou os moradores de Goiânia em 2021. Sete dias após desaparecer, a estudante teve o corpo encontrado em uma mata de um bairro de classe alta da Cidade. A polícia apontou que três amigos e uma adolescente mataram a jovem em uma espécie de ritual.

Segundo as investigações, o crime tinha como objetivo descobrir se Raíssa, uma entre os envolvidos, seria psicopata. Ariane teria sido escolhida por ser pequena e magra, ao que os amigos planejaram que seria mais fácil segurá-la em caso de uma possível fuga.

A jovem de 18 anos teve o corpo encontrado no Setor Jaó, um bairro de classe alta de Goiânia, local onde ficava a casa dos amigos. Pouco antes do crime, Ariane chegou a enviar áudio para a mãe, reforçando que voltaria para casa no mesmo dia, o que levou à procura após o desaparecimento.