Caso Ariane: mãe de jovem morta por amigos chora durante julgamento

Eliane Laureano, mãe da jovem Ariane Bárbara, morta pelos amigos em agosto de 2021, em Goiânia, chorou ao lembrar da filha durante o julgamento dos dois acusados pelo assassinato. "Ela era minha parceira, porque eu fui mãe solo, então era eu e ela", afirmou.

Raíssa Nunes e Jeferson Cavalcante passam por julgamento nesta terça-feira (29), ambos acusados de homicídio qualificado, por motivo fútil e vítima impossibilitada de defesa. Enzo Jacomini, que usa o nome social Freya, foi condenada a 15 anos de prisão.

Ouvida pelo júri popular, a mãe de Ariane contou como os acusados entraram na vida da menina, que tinha 18 anos na época do crime: "Ela gostava muito de dançar. Depois, ela começou a gostar da pista de skate, que foi quando ela conheceu esses assassinos", disse.

Em entrevista ao portal g1, Eliane Laureano pontuou o que espera do julgamento. "Não quero nada deles, quero que eles paguem pelo que fizeram com a minha filha", relatou.

Defesa se pronuncia

O advogado de defesa de Jeferson Rodrigues, Luiz Carlos Ferreira, alega que o jovem não queria estar presente no momento do crime. Já o advogado de Raíssa Nunes, Luciano Rezende, pontua que a jovem está confiante e deve permanecer em silêncio durante o julgamento.

A morte de Ariane Bárbara Lureano de Oliveira chocou os moradores de Goiânia em 2021. Sete dias após desaparecer, a estudante teve o corpo encontrado em uma mata de um bairro de classe alta da Cidade. A polícia apontou que três amigos e uma adolescente mataram a jovem em uma espécie de ritual.

Segundo as investigações, o crime tinha como objetivo descobrir se Raíssa, uma entre os envolvidos, seria psicopata. Ariane teria sido escolhida por ser pequena e magra, ao que os amigos planejaram que seria mais fácil segurá-la em caso de uma possível fuga.

A jovem de 18 anos teve o corpo encontrado no Setor Jaó, um bairro de classe alta de Goiânia, local onde ficava a casa dos amigos. Pouco antes do crime, Ariane chegou a enviar áudio para a mãe, reforçando que voltaria para casa no mesmo dia, o que levou à procura após o desaparecimento.