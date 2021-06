Morador afirma que Lázaro invadiu fazenda para roubar queijo, carregador de celular e dinheiro

Foragido há 12 dias, Lázaro Barbosa — acusado de cometer a chacina de Ceilândia — teria sido visto por moradores ao invadir uma fazenda para roubar alimento e dinheiro, nesta sexta-feira (18), no município de Cocalzinho de Goiás. A Polícia, contudo, ainda não confirmou o caso à imprensa. As informações são do G1 local.

Conforme relato do caseiro Aleiton Carvalho, o suspeito roubou queijo, um carregador de celular e R$ 30. Lázaro teria arrombado a porta para retirar os itens.

“Ele invadiu a casa, pegou um queijo, um carregador e R$ 30. O menino que mora lá informou que ele revirou o guarda-roupa caçando mais outras coisas”, afirma o caseiro ao portal de notícias.

O morador acrescentou que o suspeito foi visto na mata perto de uma propriedade e deixou rastros. O dono da fazenda teria chama a polícia.

“A polícia confirmou ser o rastro do tênis dele. Estava molhado ainda e tinha pouco tempo que ele tinha passado lá. A polícia chegou muito perto ontem”, relata.

FICHA CRIMINAL DE LÁZARO BARBOSA

2007: capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local

2009: o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo

2013: o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso

2014: a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto

2016: voltou a sumir do radar das forças de segurança

2018: fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção

2020: foi indiciado por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás