Menor bebê do Brasil tem alta após cinco meses de internação; conheça a história

A menor bebê já registrada no Brasil ganhou alta após cinco meses de internação. Emanuelly Soares nasceu com 335 gramas e 25 cm. Caso ocorreu no hospital municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo. As informações são do Fantástico.

História

A história da bebê começou antes do planejado pela família e pelos médicos, quando a mãe, Camila Soares, com apenas seis meses de gravidez, precisou ir ao hospital em razão de um mal-estar.

Ao chegarem ao local, os médicos descobriram que a circulação placentária do bebê já não recebia os nutrientes adequadamente. Emanuelly precisava sair com urgência da barriga da mãe, ou não resistiria.

Em entrevista ao Fantástico, Camila contou que a filha não respirava, e o primeiro desafio para os médicos foi entubar o bebê. Para isso, era necessária uma cânula bem pequena, que não está disponível no SUS, mas foi enviada pelo Hospital Albert Einstein.

"Quando minha filha nasceu, a chance dela sobreviver era 2%. Eu perdi meu primeiro filho. Depois, engravidei de novo, perdi de novo. Até vir a Manu. Eu consegui lidar com tudo isso pela força dela de sobreviver".

Camila só conseguiu segurar a filha no colo após um mês do nascimento. Emanuelly ficou internada por cinco meses. Ela deixou o hospital com 2,3 kg e 43 cm. A bebê é acompanhada por um neurologista e oftalmologista e segue evoluindo.