Vaquinha para ajudar entregador agredido por ex-jogadora de vôlei no Rio ultrapassa R$ 225 mil

A vaquinha virtual criada para ajudar o entregador Max Angelo dos Santos, que foi agredido com uma guia de cachorro pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correira de Sá, já arrecadou mais de R$ 225 mil em dois dias.

A vaquinha foi criada na última sexta-feira (14), na plataforma Voaa para ajudar Max a comprar uma casa própria e sair do aluguel. A iniciativa contou com apoio do apresentador Luciano Huck e do ator João Vicente de Castro. Até as 20h50 deste domingo, o valor arrecadado pela vaquinha era de R$ 225.537,22 – 18,7% a mais do que a meta inicial (R$ 190 mil).

Max mora na Rocinha com sua esposa e três filhos. Ele trabalha de maneira informal como entregador de aplicativo há um ano e meio, desde que ficou desempregado.

No último domingo (9), Max Angelo foi agredido com uma guia de cachorro pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias, na calçada de um prédio emq ue ele faria entregas, localizado em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Max Angelo chegou de bicicleta ao local e foi recebido com insultos racistas pela ex-jogadora, que logo partiu para a agressão. O episódio ganhou repercurssão nas redes sociais, contribuindo para que uma corrente do bem fosse formada para ajudar o entregador.

Desde então, Max já ganhou uma motocicleta e uma bicicleta elétrica da empresa iFood. Além disso, ele também foi homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.