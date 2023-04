Ex-jogadora de vôlei xingou entregadores dias antes da agressão com chicotadas, diz vítima

A ex-atleta de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá teria insultado entregadores de comida dias antes do episódio que ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. No vídeo, a professora aparece chicoteando Max Ângelo dos Santos. O caso foi no domingo (9).

Conforme informado pelo portal Extra, agressão teria sido, na verdade, um segundo episódio de problemas que começaram na terça-feira (4).

Cronologia dos fatos

Na terça-feira (4), Max teve um turno tranquilo durante o dia. Segundo ele, por volta das 21h, passou no mercado, fez compras para família e guardou os pertences na loja de onde tira as entregas. Às 22h30, fez a última entrega, quando viu Sandra pela primeira vez com seu cachorro na calçada.

Quando voltou para loja para pegar as compras, encontrou de novo com Sandra, ele lembra que a ex-atleta disse: "Você tem que me respeitar. Você tirou um fino de mim". Max diz que não encostou nela, nem fez nada, mas mesmo assim, foi alvo de agressões verbais. Ela disse: "marginal", "preto" e "favelado".

O estabelecimento no qual Max trabalha fica ao lado do prédio de Sandra. Segundo ele, ela teria ido até a loja e exigido os dados de Max, alegando que o denunciaria à polícia.

Na manhã da quarta-feira (5), o entregador foi até a 15ª DP (Gávea), para registrar uma ocorrência por injúria. No fim do dia, Sandra teria provocado mais uma vez o entregador, de acordo com Max, ela passou por ele e os colegas fazendo uma filmagem com o celular, e, mais à frente, a ex-atleta falou: "Ele tá aqui com a quadrilha dele".

No domingo (9), Sandra, que mantém uma escola voltada ao vôlei, foi flagrada agredindo e xingando os entregadores. Ela avançou em Max Angelo, puxou a camisa dele e acertou um soco nele. Ele consegue se soltar e se afasta. Depois, ela tira a guia da coleira do cachorro e parte para cima de Max com agressões.

Nesta quarta-feira (12), Sandra Mathias Correia de Sá, não compareceu à delegacia para depoimento. Segundo o portal UOL, a defesa dela afirmou que o depoimento foi adiado por "questões médicas", sem conceder detalhes do que teria ocorrido.