Garçonete de bar na zona sul do RJ sofre injúria racial e agressora é levada à delegacia

Társila Almeida, 21, garçonete do Bar do Mané, na Praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, foi vítima de injúria racial na tarde desse domingo (9). A mulher estava trabalhando quando foi chamada por uma cliente de "macaca suja".

De acordo com o Extra, a cliente também disse que Társila não deveria trabalhar no local e comparou a cor dela ao saco plástico da lixeira. O caso foi registrado na 9ª Delegacia de Polícia, do Catete, como injúria por preconceito, e a autora do crime foi presa em flagrante.

As ofensas começaram por volta de 12 horas, segundo a vítima. A cliente, identificada como Lívia Coelho, tentava acessar o bar desde 9h, mas o estabelecimento só abriria duas horas depois. No entanto, após a abertura, a agressora começou a ingerir bebida alcoólica e a proferir ofensas racistas contra a funcionária.

"Eu estava cuidando da banca de jornal que pertence ao bar. Nesse dia, o rapaz que cuida da banca não pode ir, então, minha gerente pediu que eu ficasse por lá. Ela [a cliente] começou a me chamar de 'macaca', 'suja', 'feia', e disse que eu não merecia estar onde estava", contou Társila.

Por estar grávida, a garçonete disse que preferiu não dar atenção à mulher, para se preservar. Mas, em seguida, Lívia teria se levantado e começado a puxar as tranças de Társila.

"Ela chegou a arrancar parte do meu cabelo da raiz. Foi quando alguns amigos meus vieram ajudar e chamaram a polícia. Nunca passei por nada semelhante a isso, me senti humilhada. Me senti humilhada no meu local de trabalho, na minha zona de conforto. Infelizmente, a minha ficha ainda não caiu totalmente. Fui trabalhar disposta, num domingo de Páscoa, e passei por isso tudo", lamentou a funcionária.

"Estou muito incomodada, porque a minha cor faz mal sem eu ter feito nada. Fiquei muito estressada, e como estou no começo de uma gestação, estou preocupada com o meu filho", completou ela.

Autuação

De acordo com o Extra, que ouviu um policial militar que atendeu a ocorrência, Lívia parecia estar embriagada no momento em que foi abordada pelos agentes. Ela, que também responde a um processo por lesão corporal e desacato no ano passado, foi levada à delegacia e autuada.

Segundo a mãe da agressora, a filha possui transtorno afetivo bipolar e síndrome de dependência, o que a teria feito "perder o juízo". Ela disse também que Lívia não tem "qualquer preconceito por raça, cor, etnia ou religião".