Entregador agredido por ex-jogadora de vôlei é homenageado no RJ e ganha moto

O entregador Max Angelo dos Santos, agredido "a chicotadas" por uma ex-jogadora de vôlei, foi homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem foi oferecida pelo vereador Marcelo Arar (PTB), como gesto de respeito aos trabalhadores que já passaram por humilhação e discriminação.

Após a repercussão do caso, o morador da Rocinha que trabalha na informalidade há um ano e meio ganhou uma moto e uma bicicleta elétrica da empresa de delivery iFood.

A suspeita pelas agressões é a ex-atleta Sandra Mathias. O crime aconteceu no último dia 9 de abril, no domingo de Páscoa, em uma calçada de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Convocada para depor na delegacia, a ex-jogadora de vôlei não compareceu.

A defesa de Sandra teria apresentado fotos de supostos hematomas dela e um atestado médico válido até este domingo (16).

IMAGENS MOSTRAM DISCUSSÃO

CUSPE NO CHÃO

As agressões teriam começado após Sandra ver entregadores na calçada em que passeava com o cachorro.

"A gente estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui, e ela passou. Saiu de prédio e veio passear com cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou para gente, cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina", disse Max.

Sandra teria avançado em Max Angelo, puxado a camisa dele e acertado um soco em sua cabeça. Ele conseguiu se soltar e se afastou. Depois, ela tirou a guia da coleira do cachorro e partiu para cima de Max com agressões.