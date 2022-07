Médico de São Paulo é flagrado jogando 'Paciência' em computador de hospital

Um médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, foi flagrado jogando "Paciência" no computador. O caso aconteceu enquanto o profissional estava no consultório e havia uma fila de pacientes esperando por atendimento, segundo apontou autônomo Roberto Forge, 45 anos, em entrevista ao g1.

O registro foi feito no último sábado (25) pelo autônomo, após aguardar por mais de uma hora para que sua esposa fosse chamada. A companheira dele estava com suspeita de cálculo renal.

Roberto Forge Autônomo “Minha esposa estava com dor. Cálculo renal não é uma simples dor de cabeça. E o médico jogando paciência no computador? É o cumulo!”.

Em desabafo nas redes sociais, Forge detalhou que dez pacientes aguardavam atendimento.

Demora no atendimento

Forge questionou o médico acerca da demora no atendimento, que declarou estar ocupado vendo a ficha de pacientes. "Ele colocou a culpa nas enfermeiras que não teriam avisado que pacientes aguardavam”, detalhou em entrevista ao g1.

Legenda: Após reclamação, médico atendeu todos os pacientes em 15 minutos Foto: Reprodução

Após o caso, o autônomo solicitou que sua esposa recebesse atendimento de outro profissional. Ele declarou ainda que todas as pessoas no local foram atendidas depois de 15 minutos.

O profissional é terceirizado e, por conta da reclamação, a Prefeitura de Ilha Comprida solicitou o afastamento do médico para a empresa responsável. "Até a apuração das circunstâncias”, disse o município em nota.

