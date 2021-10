Médico Claudio Marsili é morto a tiros na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, foi morto a tiros ao chegar para trabalhar na clínica da qual era sócio, localizada no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (19). As informações são do O Globo.

Segundo o jornal carioca, o médico estacionava sua Toyota Hilux quando foi surpreendido a tiros por suspeitos em um carro Renault Sandero preto. O carro da vítima foi levado pelos criminosos.



Policiais militares do 31º BPM foram acionados e agentes do Grupo de Local de Crime (GELC) da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estão no local para o trabalho de perícia.



Testemunhas disseram que os suspeitos esperaram o médico chegar, por volta das 7h, deram uma volta em um canal próximo e atiraram contra ele.



O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

Quem era a vítima

Foto: Reprodução

Claudio Marsili se formou pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 1982. Ele tem pós-graduação em cirurgia-geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduação em cirurgia plástica estética e reparadora pela Estácio de Sá, além de medicina ortomolecular e desportiva pela Universidade Veiga de Almeida (UVA).

No currículo, consta doutorado em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais (Uces), da Argentina.