MEC prorroga prazo para renovação dos contratos do Fies até 31 de dezembro

O Ministério da Educação prorrogou até o próximo dia 31 de dezembro a renovação semestral dos contratos do Financiamento Estudantil (Fies). O novo prazo vale para contratos simplificados e não simplificados, do 1º e 2º semestres de 2021. A medida foi publicada na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

Dessa forma, os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFIES), disponível na página eletrônica do Ministério da Educação.

A prorrogação do prazo tem por objetivo garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia de covid-19.

No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies.