Mais de 3 mil internos do sistema prisional cearense farão o Enem 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) de 2022 conta com 3.195 internos do sistema prisional do Ceará inscritos. O total representa aumento de 65% em relação ao ano passado e o recorde de inscrições, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A avaliação será aplicada entre os dias 09 e 16 de janeiro de 2022 e os internos terão preparação para o exame através de aulões organizados pelos professores da SAP nas 19 unidades prisionais participantes do certame.

Conforme destaca a secretaria, a ação proporciona aos internos a oportunidade de ingressar no sistema superior, contribuindo no seu processo de ressocialização por meio da educação.

Aqueles que conseguirem boa nota no Enem PPL poderão concorrer a vagas em instituições públicas e particulares através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas de estudo em universidades privadas por intermédio do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Lei de execução penal

O coordenador da educação da SAP, Rodrigo Moraes, diz perceber um aumento das assistências garantidas pela lei da execução penal, em razão da nova política de segurança e disciplina implementada nas unidades prisionais do Estado.

“Assistência educacional não é diferente. E o Enem é prova disso. Mais de 3 mil internos inscritos. Isso possibilitará aos participantes o ingresso no ensino superior através de bolsas de estudos. Esse é um dos caminhos de inclusão social para esses internos através da educação”, destaca.