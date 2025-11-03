Lula publica decreto de GLO para cidades do Pará durante a COP 30

Um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para Belém, Altamira e Tucuruí, no Pará, válido até o dia 23 de novembro, foi publicado pelo presidente Lula nesta segunda-feira (3). A solicitação havia sido feita pelo governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), ainda na semana passada.

Segundo Barbalho, o pedido está relacionado à realização da Conferência das Nações Unidas Sobre o Clima (COP30) e a Reunião da Cúpula de Líderes, em Belém.

A expectativa para os próximos dias é de que a Cidade receba mais de 140 delegações estrangeiras, além de mais de 50 chefes de Estado ou de governo.

Considerado o principal congresso mundial sobre mudanças climáticas, a COP 30 ocorrerá em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. O evento deve discutir acordos, metas de redução de gases de efeito estufa e estratégias para conter o aquecimento global.

Segurança e ordem pública

O texto do decreto de GLO foi publicado nesta segunda no Diário Oficial da União, seguindo o procedimento de outras operações, como já havia ocorrido na Cúpula do G20 e na reunião dos Brics, no Rio de Janeiro, por exemplo.

"As Forças Armadas vão atuar em coordenação com os órgãos de segurança pública federais e estaduais, com o objetivo de garantir a segurança das delegações, chefes de Estado, autoridades estrangeiras e representantes da sociedade civil, além de preservar a ordem pública e a normalidade das atividades locais", aponta o texto do documento.

Enquanto isso, as cidades de Altamira e Tucuruí foram determinadas por conta da proteção de usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, estações de tratamento de água e vias de acesso, visando garantir "integridade de instalações e serviços estratégicos".