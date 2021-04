Lívvia Bicalho, cantora e influenciadora digital, é encontrada morta em Minas Gerais

Lívvia Bicalho, 37, influenciadora digital e cantora, foi encontrada morta junto ao namorado, em João Monlevade, Minas Gerais, nesta quarta-feira (21). Mortes teriam ocorrido por volta das 13h, segundo testemunhas.

Rafael Ribeiro, de 39 anos, teria tirado a própria vida após matar Lívvia, conforme a Polícia Militar. As informações são do G1 MG.

Legenda: Casal teria tido briga antes dos disparos Foto: Rerpodução/Instagram

Testemunhas próximas ao local de onde ocorreram as mortes relataram que ouviram o casal brigar antes do barulho de tiros.

A influenciadora mineira deixa dois filhos: Davi, de 9 anos e Júlia, de 19. Ela trabalhava na música, além de manter seu Instagram com mais de 90,7 mil seguidores, onde dava dicas de Marketing Digital.

Hipótese de feminicídio é investigada

Em nota, a Polícia Civil informa que os corpos passarão por exames no Posto Médico Legal do município. A corporação afirmou que a confirmação do feminicídio seguido de suicídio será confirmada durante as investigações.