Justiça determina soltura de mulher que chamou homem de 'bicha nojenta' em shopping de luxo em SP

A Justiça de São Paulo decidiu pela liberdade provisória de Adriana Catarina Ramos de Oliveira, presa após proferir uma série de xingamentos homofóbicos contra um homem em uma cafeteria no Shopping Iguatemi, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A mulher chegou a chamar a vítima de "bicha nojenta" e, por conta das agressões, foi proibida de frequentar o local.

Conforme decisão da audiência de custódia, realizada no domingo (15), Adriana deve cumprir medidas cautelares como frequentar o estabelecimento e até comparecer em Juízo mensalmente.

Confira abaixo quais as medidas estipuladas:

Proibição de frequentar o estabelecimento comercial em que ocorram os fatos;

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades, assim como realizar atualização de endereço;

Manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração);

Está proibida de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão.

Veja também País Homem invade palco e agride criança de 4 anos durante festa junina escolar em Brasília Bahia Filha viraliza ao gravar reação da mãe com a conquista do primeiro carro: 'É nosso?'

Prisão por injúria

Adriana foi detida na tarde desse domingo (15) no Shopping Iguatemi, na capital paulista, suspeita de proferir injúrias contra Gabriel Galluzzi Saraiva, de 39 anos. Os dois estavam em um restaurante, quando a jornalista se incomodou com um comentário feito por Gabriel, que estava na mesa ao lado, e o chamou de "bicha nojenta".

As ofensas foram gravadas por mais de uma câmera de celular. Em comunicado à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou as alegações. O caso foi registrado como injúria no 14° DP, em Pinheiros.

Em entrevista à TV Globo, Adriana afirmou que, enquanto falava ao telefone, Gabriel e os amigos dele estavam rindo dela. A jornalista também disse que enfrenta problemas de saúde e que será operada no joelho até o fim de junho.

"Eu estava ao telefone, eu vou ser operada no dia 27 do joelho, vou colocar uma prótese [...]. Estou muito ansiosa, muito nervosa, comecei a chorar ao telefone. E esse grupo que estava ao lado começou a rir. Quando eles começaram a rir, eu desliguei o telefone, levantei o braço e pedi a conta. Falei 'por favor, traz a conta, eu quero ir embora'", disse.

Adriana também confirmou que proferiu os xingamentos, mas se diz arrependida. Segundo ela, Gabriel a tinha chamado de "velha", o que a motivou a respondê-lo com injúrias.

Já Gabriel afirmou que a jornalista falava alto ao telefone e que era grosseira com a atendente do estabelecimento. Ele pediu que ela falasse com mais cautela, e então, as ofensas começaram, segundo ele.

"A gente estava tomando um café. Era por volta de 15h30. Uma senhora sentada na mesa do lado começou a pedir pela conta, descontrolada, falando bem alto 'eu quero minha conta', 'eu quero ir embora', 'eu quero minha conta', 'eu quero ir embora'. Ela pedindo insistentemente, falando bem alto [...] A moça fez um sinal de que já iria. Daí intervi, falei 'calma, ela já virá, já deu o sinal'. Então, ela se descontrolou, começou a me atacar diretamente", disse à TV Globo.