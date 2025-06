Jornalista presa por xingamentos homofóbicos em shopping de SP volta a atacar após ser solta

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, presa em flagrante por homofobia no último sábado (14), protagonizou novo ataque homofóbico nessa segunda-feira (16) — um dia após deixar a prisão. Desta vez, as ofensas ocorreram em um condomínio na região central de São Paulo.

Adriana deixou a prisão no domingo (15), após a Justiça de São Paulo conceder liberdade provisória durante uma audiência de custódia.

O que aconteceu

No novo ataque homofóbico, o analista de comunicação Gustavo Leão, uma das três vítimas, contou ao G1 que a mulher estava dizendo no corredor que no condomínio onde eles vivem "só moram bicha, gay e homossexual".

Em seguida, um amigo de Gustavo, que estava trabalhando de home office, abriu a porta do apartamento e pediu respeito. "Nisso, as ofensas pioraram. Inclusive, a vizinha da frente abriu a porta para ver o desentendimento. Ele desceu com ela no elevador, pois iria avisar a administração do condomínio".

Xingamentos seguiram até o térreo

Ao chegar ao hall do prédio, a mulher seguiu disparando comentários homofóbicos. Gustavo, que estava pegando uma encomenda, gravou toda cena. Ela gritava frases como "Eu vou fazer musculação para dar o ...", "Boiola depilada", "Olha a gaiola das loucas", "Dá o ..., boiola".

Em determinado trecho do vídeo, a jornalista chegou a dizer que Gustavo e outros dois homens "faziam sexo a noite toda", mas foi prontamente confrontada por uma das vítimas.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para saber se a mulher foi presa novamente por homofobia e aguarda posicionamento.