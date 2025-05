Irmãos são presos por manterem corpo do pai morto há meses dentro de casa no Rio de Janeiro

Dois irmãos foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (21), após Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrar o corpo do pai deles dentro de casa em avançado estado de decomposição. Conforme o g1, o homem e a mulher devem responder pelo crime de ocultação de cadáver na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Os agentes da 37ª DP da Ilha do Governador apontaram que o pai da dupla já estava em estado de esqueletização. A vítima foi identificada como Dário, enquanto os suspeitos se chamam Tânia e Marcelo.

A denúncia da ocorrência foi realizada após os vizinhos alegarem que o idoso não tinha sido visto por vários meses.

A Polícia Civil segue investigando a causa do óbito. Até o momento, os agentes acreditam que os filhos ocultaram o corpo do pai para seguir recebendo os benefícios do homem.

No entanto, ainda não descartam a possibilidade de Dário ter sido morto. A perícia está averiguando o tempo aproximado do óbito e a causa da morte.

