Irmãos de ganhador da Mega-Sena estão escondidos após morte violenta

Após a morte de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena, os irmãos dele deixaram a casa em que residiam no Jardim Rosólém, em Hortolândia (SP), e estão escondidos por medo de um novo ataque.

A informação foi repassada por um amigo da vítima ao g1. Segundo ele, os irmãos "estão presos, e os bandidos estão soltos. São pessoas simples e estão escondidas", revelou.

Jonas foi velado e sepultado na última sexta-feira (16). O momento reuniu apenas cerca de 50 pessoas, entre amigos e parentes. A delegada Juliana Ricci, titular da Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), informou que ele tinha um núcleo familiar restrito porque não era casado e nem tinha filhos.

Crime

Ganhador de R$ 47,1 milhões, Jonas havia saído de casa para uma caminhada na última terça-feira (13). No dia seguinte, ele foi encontrado às margens da Rodovia dos Bandeirantes com sinais de espancamento e levado ao hospital Mário Covas, onde faleceu por traumatismo cranioencefálico.

A polícia afirma que a vítima foi capturada a cerca de 100 metros de casa e passou pelo menos 20 horas com os suspeitos. O grupo usava dois carros: uma caminhonete S-10 e um Ford Fiesta preto.

"Os criminosos agiram com extrema violência, até pelo fato de deixarem a vítima às margens de uma rodovia, em um dia frio. Uma crueldade", comentou Juliana Ricci.

Foragidos

O homem foi obrigado a enviar mensagens ao gerente de sua conta pedindo a transferência de R$ 3 milhões enquanto estava sequestrado por criminosos. Ao Fantástico, da TV Globo, a delegada informou que o pedido de Jonas foi negado pelo banco.

"Ele estava subjugado. Isso nós temos certeza. Pede a transferência bancária, que foi negada, obviamente, porque o valor era irreal para ser transferido sem ser presencialmente", detalhou a delegada.

Dois suspeitos do crime já foram presos. O primeiro foi Rogério Espíndola no sábado (17). Já no domingo (18), uma mulher, identificada apenas como Rebeca, também foi detida. Dois homens de 22 e 38 anos, seguem foragidos.