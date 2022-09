Ganhador da Mega-Sena é morto em Hortolândia (SP); polícia investiga saques

Um homem de 55 anos que ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020 foi assassinado em Hortolândia, interior de São Paulo. Jonas Lucas Alves Dias foi encontrado às margens da Rodovia dos Bandeirantes com sinais de espancamento e levado ao hospital.

Na unidade de saúde, ele faleceu por traumatismo cranioencefálico.

Conforme a Polícia Civil, várias tentativas de saque foram feitas na conta do milionário, sendo uma delas de R$ 3 milhões. As informações são do G1.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cerca de R$ 20 mil foram sacados da conta da vítima, tanto por transferências bancárias como por Pix. Além disso, o cartão de débito foi levado.

Saiu para fazer caminhada

Conforme a família, Jonas Lucas havia saído de casa para uma caminhada na manhã dessa terça-feira (13), Como ele não voltou, a advogada da família relatou aos policiais que ele tinha levado carteira e documentos.

Ele foi encontrado somente na manhã desta quarta por uma ambulância da concessionária da rodovia. A vítima foi levada ao Hospital Mário Covas.

Segundo Kléber Altale, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 9 (Deinter-9) a equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba também vai investigar o caso.

A delegada do Deic, Martha Rocha de Castro, disse que diligências já começaram, com todo apoio necessário à delegacia de Hortolândia.