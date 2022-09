Suzane von Richthofen é liberada para 'saidinha' temporária de presídio em São Paulo

Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), na manhã desta quarta-feira (14), para uma "saidinha" temporária.

A Secretaria de Administração Penitenciária informou que o benefício concede sete dias em liberdade. Sendo assim, Suzane deve retornar até as 14h do dia 19.

Essa é a terceira vez que ela sai temporariamente da prisão. A primeira ocorreu em março e a segunda no mês de junho.

Ainda conforme a SAP, o benefício é concedido a detentos com bom comportamento que já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto.

Suzane ingressa no ensino superior

A Justiça de São Paulo autorizou Richthofen a cursar Farmácia em uma faculdade em Taubaté, após ela obter nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A decisão foi expedida no dia 10 de setembro de 2021 pelo desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan.

Antes disso, em 2020, ela já havia sido aprovada em Gestão de Turismo no Instituto Federal de Campos do Jordão, mas não foi autorizada pela Justiça a deixar o presídio.

Em 2017, a detenta passou no curso de Administração de uma instituição católica de Taubaté. Ela pleiteou o financiamento pelo Fies e foi contemplada. No entanto, não concluiu a matrícula.

Já em 2016, Suzane recebeu autorização para Administração, mas ficou com medo do assédio fora da prisão e pediu para fazer o curso a distância, tendo recebido uma resposta negativa por falta de recursos tecnológicos no presídio.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil