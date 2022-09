Brinquedo despenca e deixa três feridos em parque de diversões em São Paulo; veja vídeo

Um brinquedo conhecido como 'elevador' despencou de forma violenta no último domingo (11) em um parque de diversões em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Três pessoas saíram com ferimentos. O espaço foi fechado temporariamente pela Prefeitura.

Segundo o G1, um adolescente de 12 anos e a mãe dele, de 25, foram socorridas com lesões na coluna. Uma criança de quatro anos apresenta dores abdominais, no cóccix e sacral. Ela segue hospitalizada para saber se passará por cirurgia.

Os três passaram por tomografia no Hospital Irmã Dulce. Mãe e filgho tiveram fraturas conservadoras na L2 e usarão colete, mas poderão fazer o tratamento em casa.

A Prefeitura de Itanhaém informou que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

A gestão disse ainda que o parque foi lacrado pela Defesa Civil por falta de segurança e para evitar novos acidentes. O estabelecimento possuía alvará de funcionamento provisório emitido pelo Via Rápida Empresa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Penha da Silva, notificou o empreendimento a encerrar imediatamente as atividades até que sejam apresentados laudos técnicos atestando a segurança dos brinquedos.