Bebê de sete meses sequestrada por vizinha no DF é resgatada e jovem é presa

Uma bebê de sete meses foi resgatada e devolvida à mãe nesta segunda-feira (12) após três dias sequestrada por uma vizinha da família, no Distrito Federal. Natália Santos Sousa, de 26 anos, foi presa pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) e levada à 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria.

Natália, que divide o mesmo lote residencial com Camila Alves Santos, mãe da criança, pediu para levar a bebê para passear em uma loja de eletrônicos na última sexta-feira (9). As informações são do Metrópoles.

Jovem foi flagrada com a bebê raptada em uma loja; assista:

Após o resgate, a menina teve de ser levada a uma unidade de saúde para se submeter a exames, pois estava fraca.

A mulher foi ouvida pelas autoridades na tarde desta segunda. Conforme a família, ela possui um temperamento "agressivo" e é usuária de drogas. Além disso, Natália constantemente ameaça os parentes e reage explosivamente a "motivos banais".

'Eu tinha confiança nela', diz mãe

A mãe da bebê desabafou após pegar a criança de volta e disse que confiava na vizinha: 'Eu tinha confiança nela. Agora, não tenho mais, pois sei quem ela é. Vou pensar na minha filha, que está bem. Graças a Deus, os policiais a encontraram".

No mesmo dia do sequestro, após ser flagrada por câmeras de segurança em uma loja, a sequestradora visitou alguns conhecidos, apresentou a bebê como sua filha e logo depois fugiu.

Conforme o jornal Metrópoles, a jovem que cometeu o crime teve um filho esse ano, mas a criança faleceu antes de completar o primeiro mês de vida. Segundo familiares, Natália pode ter "confundido" as coisas ao raptar a filha da amiga.

