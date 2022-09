Morre mulher que retirou tumor de 46 kg em cirurgia de emergência no RJ

Morreu, na tarde desse domingo (11), a mulher de 45 anos que passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor de 46 quilos, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Segundo o médico Glaucio Boechat, responsável pela cirurgia e que acompanhou a paciente no pós-operatório, a mulher estava bem e chegou a conversar com os profissionais de saúde ainda no domingo.

A expectativa da equipe médica é que a paciente tivesse alta do CTI nesta segunda (12), mas ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ainda não há informações sobre o histórico médico da mulher.

Cirurgia de emergência

A cirurgia foi realizada no dia 31 de agosto no Hospital São José do Avaí, após a paciente dar entrada na unidade sentindo falta de ar e dor no abdômen. No local, a equipe de especialistas decidiu realizar a intervenção cirúrgica, que durou horas, segundo o médico.

Natural de Volta Grande, Minas Gerais, a paciente residia na cidade fluminense há cerca de 10 anos. Segundo o que relatou a família à equipe médica, ela tinha o tumor há cinco anos.