Tumor de 46 kg é retirado da barriga de mulher no Rio de Janeiro

Um tumor de 46 kg foi retirado da região abdominal de uma mulher, de 45 anos, durante uma cirurgia de emergência realizada nessa quarta-feira (31), no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, Rio de Janeiro. Ela tem um 1,45 m de altura e estava pesando 150 kg antes do procedimento.

Segundo o cirurgião geral Glaucio Boechat, que realizou a operação, a paciente chegou ao pronto atendimento relatando estar com dificuldade para respirar e dor no abdômen.

"Ela chegou em estado grave, com falta de ar extrema, não conseguia nem deitar. Ela tinha dificuldades até para falar", detalhou o profissional ao jornal O Globo.

Inicialmente, ela procurou assistência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município devido ao mal-estar. Em seguida, ela foi transferida para a unidade hospitalar. No local, a equipe de especialistas decidiu realizar a intervenção cirúrgica, que durou horas, segundo o médico.

Após o procedimento, a paciente está lúcida e com quadro estável, respira sem auxílio de aparelhos e se alimenta sem dificuldades. Ela segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

Mulher tinha tumor há cinco anos

Natural de Volta Grande, Minas Gerais, a paciente residia na cidade fluminense há cerca de 10 anos. Segundo o que relatou a família à equipe médica, ela tinha o tumor há cinco anos.

Com 23 anos de carreira, o cirurgião disse que essa foi a primeira vez em que atuou em um caso como esse. "A gente opera muita coisa grave, esse hospital é referência para 14 municípios, mas esse tumor era muito grande. Um tumor desse tamanho, eu nunca vi", declarou ao jornal.

O material retirado da mulher foi encaminhado para uma biópsia, em que será analisado onde o tumor começou. O resultado deve ser divulgado em 15 dias. Apesar de não acompanhar a paciente desde o início, Boechat explicou que não consegue confirmar a origem do tumor, mas acredita que tenha sido no útero.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste