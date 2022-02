Homens com fuzis param trânsito para 'dama de vermelho' atravessar rua e têm armas apreendidas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu oito armas utilizadas para escoltar uma mulher na Avenida Samdu Norte, em Taguatinga. As informações são do Correio Braziliense.

O caso viralizou nas redes sociais e a mulher que aparece no vídeo ficou conhecida como a "dama de vermelho”, em alusão ao vestido que usava. As imagens mostram homens armados parando o trânsito para ela poder atravessar a rua.

Pelo menos oito homens participam da ação. Portando armas de fogo pesado, eles se colocam enfileirados e fecham as três faixas da pista, até que a mulher chegasse ao outro lado.

O delegado à frente do caso, Joás Bragança, da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), afirmou ao Correio que todos foram identificados. Segundo a PCDF, a situação teria sido organizada para registros da prévia de casamento entre a mulher e um homem.

Armas são de clube de tiro

Ainda conforme a Polícia, os armamentos são de um clube de tiro. As armas foram recolhidas e os envolvidos prestarão depoimento e serão responsabilizados.

“As armas apreendidas serão periciadas a fim de se verificar se são aptas a realizar disparos ou se são apenas de airsoft. A perícia que irá nos dizer isso. Caso sejam de verdade, os responsáveis responderão por porte ilegal de arma de fogo”, disse o delegado.

Em depoimento, o proprietário do clube garantiu que as armas são de pressão, mas segundo Joás Bragança, a perícia será realizada de qualquer forma.

