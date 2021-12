Homem tenta invadir casa, mas fica preso em portão e foge só de cueca no ES; veja vídeo

Legenda: Preso pela calça, homem chega a ficar de cabeça pra baixo no portão da residência Foto: Reprodução

Um homem tentou invadir uma casa, mas ficou preso no portão pela calça, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória (ES). O episódio, flagrado por moradores do entorno, ocorreu na noite da última sexta-feira (18). As informações são do G1.

VEJA VÍDEO DA FUGA:

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o sujeito se debatendo de cabeça para baixo no portão e, por não conseguir resgatar a calça, acaba fugindo só de cueca pela rua, deixando ainda um dos sapatos para trás. Nas imagens, ainda é possível ouvir risadas dos vizinhos, que gritam: "pega ladrão".

A proprietária da residência, que preferiu não de identificar, declarou ao G1 que o homem tentou invadir sua casa por volta das 23h, mas acabou ficando preso. Segundo ela, o invasor se desesperou após um cachorro começar a latir.

A dona da casa também informou ao G1 que a Polícia Militar foi acionada e fez buscam pelo homem na região, mas ele não foi localizado.