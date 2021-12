Famílias brasileiras ocupam supermercados em atos contra a fome

Famílias em situação de vulnerabilidade em diversas cidades do Brasil ocuparam supermercados na noite desta quinta-feira (16) em atos pacíficos contra a alta dos preços dos alimentos e a fome. Os movimentos foram organizados pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

A ação 'Natal Sem Fome' aconteceu em pelo menos nove estados brasileiros, segundo informações do Correio Braziliense, e também teve como finalidade arrecadar mantimentos para as famílias terem o que comer neste fim de ano.

Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Natal, Porto Alegre e Aracaju registraram atos de forma simultânea.

Doação de cestas

Durante os protestos, alguns clientes se solidarizaram com as reivindicações e doaram cestas básicas. Em Belém do Pará, o movimento conseguiu 10 cestas por doação. Em alguns locais do Brasil, os atos reuniram centenas de pessoas, em Belo Horizonte, por exemplo, cerca de 500 famílias participaram.

“Esta campanha traz à tona a contradição da alta produção e do restrito acesso aos itens básicos de consumo, que se agrava na medida que o desemprego e a inflação crescem no Brasil”, disse o MLB por meio das redes sociais.

