Homem que invadiu e atirou em escolas de Aracruz é preso, diz PRF

O atirador que deixou pelo menos três mortos em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25), foi encontrado e apreendido por policiais militares no início da tarde.

Conforme especulado pela manhã, ele seria menor de idade e estudante do turno vespertino da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, uma das unidades de ensino atacadas.

A informação foi confirmada ao O Globo por agentes do 5º Batalhão da Polícia Militar. "Tivemos um atentado cometido por um aluno, um adolescente, que estuda no turno da tarde no Colégio Bitti. Ele teria entrado na escola, na sala dos professores e também em outras salas, com uma pistola e vários carregadores. Atingiu seis pessoas e duas tiveram o óbito confirmado no local", disse o capitão Alexandre, do 5º BPM.

Após o ato, o adolescente teria fugido em um veículo da marca Renault Duster, dourado, e foi ao outro colégio, um da rede privada, onde também invadiu salas e atingiu cinco pessoas, entre alunos e professores — uma morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Espírito Santo afirmou ao O Globo que o titular da pasta, o coronel Márico Celante, está a caminho de Aracruz para acompanhar o caso.

O crime

O atentado aconteceu na manhã desta sexta, por volta de 10 horas. Segundo informações da polícia, o suspeito entrou na escola pública, onde estudava, e efetuou diversos disparos contra estudantes e professores — dois deles morreram. Ele estava vestido com roupa camuflada.

Depois, ele entrou num carro, seguiu para outra escola da região e fez a mesma coisa. Na unidade, um aluno foi morto.

